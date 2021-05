Piano Nazionale di Resilienza e Ripartenza, Ficara (M5S): "Gli interventi per la provincia di Siracusa"

Prime indicazioni sugli interventi previsti nel Recovery per la provincia di Siracusa.

Ad anticiparle è il deputato nazionale del M5S, Paolo Ficara: "Previsto il finanziamento integrale per il collegamento ferroviario all'interno del porto di Augusta. In sostanza - aggiunge Ficara - l'hub megarese sarà finalmente collegato alla rete ferrata esistente".

Altro intervento riguarda il cosiddetto bypass ferroviario di Augusta, vale a dire l'eliminazione del tratto di ferrovia che attraversa il centro abitato di Augusta: “Se ne parla da decenni, ora siamo riusciti a convincere il governo della necessità di eliminare quella cintura ferroviaria. Senza dover attraversare più la città - fa notare - i treni che collegano Siracusa e Catania diventeranno più veloci. Stimato un guadagno di almeno 10 minuti sulla percorrenza". Per questi primi due interventi, stanziati circa 135 milioni di euro.

"Per quanto riguarda le stazioni ferroviarie, - prosegue Ficara -una parte dei 700 milioni stanziati per questo settore di intervento servirà per riqualificare quella di Siracusa".

Le prime risorse del Recovery dovrebbero essere anticipate già nel 2021 e serviranno ad avviare i primi cantieri:“Entro il 2026 - conclude l'esponenete pentastellato - devono essere completati tutti gli interventi".