Pachino, divieto di avvicinamento alla ex compagna per un 25enne

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna, mantenendo una distanza di almeno 100 metri dalla sua residenze e di comunicare con qualsiasi mezzo, epistolare, telefonico o telematico

Questa la misura cautelare emessa dal gip di Siracusa a carico di un 25enne di Pachino, eseguito ieri dagli agenti del commissariato.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori già durante la convivenza, il giovane aveva comportamenti violenti, prevaricatori e possessivi nei confronti della compagna, vietandole anche di uscire di casa a causa di una forte gelosia,

Condotta che non cambia nonostante la fine della loro relazione: l’uomo controllava gli spostamenti della donna e creava falsi profili dei vari social network per ingiuriarla.

In un’occasione,il 25enne, per costringere la vittima a parlare con lui, danneggiava la maniglia della portiera dell’auto e si impossessava poi del telefonino della ragazza per controllarne le conversazioni.

Da qui l'ansia crescente nella ex compagna costretta che non poteva liberamente organizzare la propria vita.

Su richiesta della Procura della Repubblica di Siracusa, il Gip ha pertanto emesso la misura cautelare per maltrattamenti contro familiari e atti persecutori.