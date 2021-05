Siracusa, incendio in casa in via Antonello da Messina: 3 in ospedale

Incendio in un'abitazione al piano terra in via Antonello da Messina oggi pomeriggio.

In tre, appartenenti allo stesso nucleo familiare, sono stati condotti in ambulanza in ospedale, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Sul posto, oltre al 118, la polizia e i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme.

Ancora da accertare le cause all'origine del rogo.