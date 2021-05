Augusta, bonificata dai rifiuti contrada Cozzo Filonero: il sindaco "In via di identificazione uno dei responsabili"

Liberata dai rifiuti contrada Cozzo Filonero ad Augusta, dove si era creata una discarica abusiva.

A darne notizia è il sindaco che riferisce anche che l'amministrazione è in possesso di due due segnalazioni fotografiche della stessa auto che ripetutamente scarica la spazzatura.

"Stiamo procedendo per fare i dovuti controlli sul proprietario dell'auto e sui diversi sacchi di immondizia abbandonati.

Questa pratica costerà cara a lui, che pagherà anche per gli altri sporcaccioni.

Questo vizio - conclude - lo faremo togliere a suon di multe e denunce penali senza sconti per nessuno".