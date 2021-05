Noto, corsa clandestina di cavalli: denunciato fantino 17enne

Un 17enne di Noto denunciato ieri dal Commissariato per corse clandestine di cavalli.

Il 20 aprile scorso, gli investigatori acquisivano da un social network il filmato di una corsa clandestina di cavalli che si era svolta all'alba, con due equini lanciati al galoppo e seguiti da uno stuolo di persone a bordo di ciclomotori.

Le indagini, sulla base delle informazioni acquisite e dei sopralluoghi di polizia giudiziaria e scientifica, consentivano di ricostruire i fatti e la data esatta in cui si era svolta la corsa, ovvero il 18 aprile scorso. Si scopriva, inoltre, il luogo di custodia di uno dei cavalli che aveva preso parte alla competizione, in contrada Niura e di uno dei fantini, un minore di anni 17.

Sul posto sono stati trovati tre cavalli, a cui il personale dell'Asp ha eseguito prelievi ematici di controllo. IIl padre del 17enne è stato sanzionato per oltre 7000 euro, perché i tre cavalli erano tutti sprovvisti di microchip e di registrazione del codice di identificazione aziendale.

