Lentini, spedizione punitiva ai danni di una coppia: denuncia per 4

Uno sguardo di troppo e scatta il diverbio tra un giovane e una coppia. Ma non finisce qui: il giovane, minorenne insieme ad altri due ragazzi e a suo padre, di 47 anni, organizzano una sorta di spedizione punitiva che costa loro la denuncia per lesioni aggravate dall’utilizzo di strumenti atti ad offendere.

I fatti si sono verificati ieri pomeriggio a Lentini: secondo quanto ricostruito dagli investigatori, a seguito della denuncia delle vittime, (un 20enne e la sua compagna di 23 anni) il 47enne e i 3 ragazzi di 16, 17 e 19, armati di spranghe e tirapugni, arrivano nell'abitazione della coppia e la picchiano, procurando ferite guaribili in 30 giorni per la donna e in 5 giorni per l’uomo.

Determinanti sono state le immagini estrapolate da un sistema di video sorveglianza di una abitazione privata, che si trova nelle immediate vicinanze del luogo teatro dell’aggressione.

Inoltre, nel corso di una perquisizione effettuata nei pressi dell’abitazione del quarantasettenne, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato una spranga di ferro, un manganello telescopico, un tira pugni in metallo, un “nunchaku” e 10 piante di marijuana, all'interno di una serra artigianale, con lampada alogena.

per questo, uno dei minori è stato, anche, denunciato per coltivazione di stupefacenti.