Vaccini, da domani via alle prenotazioni per i 50enni

Da domani in Sicilia via alle vaccinazioni anche ai 50enni: scattano le prenotazioni.

Lo ha reso noto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Orlèans, a Palermo.

"Abbiamo chiesto più volte al commissario Figliuolo di poter ammettere al vaccino la fascia da 50 a 60 anni, ci è stato sempre risposto che non è possibile e si potrà fare quando avremo messo al sicuro gli ultra ottantenni.

"Principio apprezzabile - aggiunge - ma non abbiamo potere coercitivo per convincerli a sottoporsi al vaccino. Noi abbiamo deciso di aprire a partire da domani la prenotazione ai cittadini dai 50 anni in su. Per l’esattezza i cittadini nati nel 1971".