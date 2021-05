Siracusa, la Msc Seaside in porto: al via la stagione crocieristica

Tre suoni di sirena e alle 7 in punto la Msc Seaside ha fatto ingresso al porto di Siracusa. Un saluto per la città che accoglierà la nave fino alle 17 di questo pomeriggio.

A bordo 1.500 turisti e per la prima volta Siracusa è porto di imbarco e sbarco: oggi scenderanno dalla nave un centinaio di turisti per fine viaggio e altrettanti circa saliranno a bordo per iniziare la loro crociera.

Ne abbiamo parlato con Alfredo Boccadifuoco, agente marittimo storico di Siracusa Per guardate l'intervista CLICCA QUI

Msc Seaside, ammiraglia di Msc Crociere e tra le navi più moderne e tecnologicamente avanzate al mondo; varata a fine 2017, è partita il 1° maggio da Genova per la sua prima crociera post-lockdown e si aggiunge così a Msc Grandiosa, tornata operativa il 16 agosto dell’anno scorso e attualmente in navigazione. Msc Seaside tornerà a Siracusa ogni martedì con i suoi passeggeri effettuando crociere settimanali di 7 notti nel Mediterraneo occidentale, con un itinerario che prevede le destinazioni inedite di Siracusa e Taranto, oltre agli scali di La Valletta (Malta) e Civitavecchia.

L'arrivo di oggi della Msc Seaside segna per Siracusa l'inizio della stagione crocierista e si auspica della ripartenza del turismo. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Siracusa Francesco Italia Per guardare l'intervista CLICCA QUI