Un positivo nello staff dell'Ortigia, la società biancoverde rinuncia alla Final four di Coppa Italia

Un caso di positività al Covid-19 nello staff dell'Ortigia. A darne notizia ufficiale è la società biancoverde: "Il soggetto positivo - si legge nella nota - si è subito messo in isolamento, seguendo il protocollo previsto dall'autorità sanitaria. I tamponi di tutti gli atleti - viene poi precisato - hanno dato solo esiti negativi.

Nonostante il regolamento consenta all'Ortigia di poter giocare, la società ha deciso comunque di rinunciare alla partecipazione alla Final Four di Coppa Italia, prevista per domani e mercoledì a Palermo. Una scelta - viene spiegato - volta a ridurre a zero i rischi per tutti, nel rispetto della salute degli atleti e dello staff degli altri team, soprattutto in un momento nel quale per molti giocatori si avvicina la fase calda della stagione, con le finali da giocare e le fasi di preparazione pre-olimpica da iniziare".