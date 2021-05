Avola, riduzione ed esenzioni dei tributi comunali: approvato atto di indirizzo

Approvato dalla giunta comunale di Avola l'atto di indirizzo per la riduzione e l'esenzione dei tributi comunali per chi ha subito danni dal Covid e che passerà al vaglio del Consiglio comunale.

L'amministrazione ha infatti previsto la riduzione o esenzione per le utenze private delle tariffe Tari per tutto il 2021, del Canone unico patrimoniale e dehors, del servizio idrico e dell'Imu.

L'ammontare di esenzioni e agevolazioni, qualora dovessero essere approvate dall'aula nella seduta del 12 maggio, saranno quantificate con successivi provvedimenti visto che il minor gettito dovrà trovare ristoro con i fondi che saranno stanziati dal Governo.