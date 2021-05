La Msc Seaside domani per la prima volta a Siracusa

Msc Seaside, ammiraglia di Msc Crociere e tra le navi più moderne e tecnologicamente avanzate al mondo, arriverà domani per la prima volta nel porto di Siracusa con i suoi 1.500 passeggeri, inaugurando la stagione crocieristica del 2021.

"Siamo molto felici di aver inserito Siracusa tra le nuove mete dei nostri itinerari estivi – ha dichiarato il Managing Director di Msc Crociere, Leonardo Massa – grazie alla preziosa collaborazione con le autorità locali per offrire una vasta scelta di escursioni protette a terra e permettere ai nostri ospiti di scoprire le bellezze di questo bellissimo territorio. L’offerta è infatti adatta ad ogni tipo di viaggiatore, dalle visite a siti storici, panorami mozzafiato, anche occasioni per provare i sapori della gastronomia locale”.

Domani sbarcheranno a Siracusa 100 passeggeri per fine crociera e se ne imbarcheranno 60. Per la prima volta, infatti il capoluogo aretuseo è porto di imbarco e sbarco.

Msc Seaside, la nave più grande e moderna mai costruita in Italia, varata a fine 2017, è partita il 1° maggio da Genova per la sua prima crociera post-lockdown e si aggiunge così a Msc Grandiosa, tornata operativa il 16 agosto dell’anno scorso e attualmente in navigazione.

Msc Seaside tornerà a Siracusa ogni martedì con i suoi passeggeri effettuando crociere settimanali di 7 notti nel Mediterraneo occidentale, con un itinerario che prevede le destinazioni inedite di Siracusa e Taranto, oltre agli scali di La Valletta (Malta) e Civitavecchia.