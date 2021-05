Siracusa, vaccini senza prenotazione: prosegue a oltranza il "Porte aperte"

Prosegue ad oltranza l’iniziativa “Porte aperte” per la vaccinazione anticovid anche senza prenotazione per le categorie che ne hanno diritto nel Centro vaccinale Hub di Siracusa dalle 9 alle 20 e nei punti vaccinali della provincia.

L'iniziativa, promossa dal governo regionale con l’obiettivo di incrementare il numero delle somministrazioni, è rivolta, fino al limite della disponibilità di dosi giornaliere, a tutti i soggetti con più di 60 anni (classe 1961 compresa) e ai soggetti di ogni età appartenenti alla categoria prioritaria ad “elevata fragilità” così come indicato dal Piano vaccinale nazionale. Per questi ultimi basterà esibire un certificato rilasciato dallo specialista o dal medico di medicina generale comprovante la propria condizione di salute.