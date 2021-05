Siracusa, "Belvedere in fiore": premiati balconi e vetrine

Sabato 1 maggio la premiazione dei balconi e degli esercizi commerciali più belli che hanno partecipato alla prima edizione del progetto di valorizzazione del territorio “Belvedere in Fiore”.

Oltre trenta le adesioni all'iniziativa: lo storico belvederese, il prof. Li Noce, la responsabile del Cif, Tanina Motta, il Presidente di Federfiori-Confcommercio Siracusa, Giuseppe Palazzolo e la componente del direttivo dell'Associazione Nuovi Orizzonti, Patrizia Faraci, hanno assegnato le votazioni secondo i criteri condivisi come l'utilizzo della scala cromatica, la scelta delle piante e dei fiori freschi rispetto agli artificiali, l'originalità della composizione e l'impiego di accessori per impreziosire le creazioni.

Ex aequo con 94 voti al terzo posto le signore Emilia Caruso e Agata Maino, con soli due punti in più il secondo gradino è toccato alla signora Enza Battaglia mentre, ad aggiudicarsi il primo posto, con ben 105 voti la signora Tiziana Macca Campanile. Inoltre, è stato il balcone della signora Emilia Caruso a ricevere anche il premio social con 266 like, nella categoria “privati”, condiviso, nella categoria “pubblico” , con le creazioni floreali del XII Istituto Comprensivo V. Brancati, che ha coinvolto nel progetto docenti e bambini della Scuola dell'Infanzia del plesso di Piazza Eurialo; la scuola ha ottenuto ben 428 like.

Il presidente di Federfiori-Confcommercio Giuseppe Palazzolo auspica la crescita dell'iniziativa negli anni a venire.