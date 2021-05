Noto, latitante da 10 giorni: 45enne dai domiciliari al carcere

Nonostante i domiciliari con braccialetto elettronico, cui era sottoposto per una pregressa condanna per estorsione, era da giorni irreperibile.

Ieri gli agenti del Commissariato di di Noto hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Siracusa, per evasione, arrestando Corrado Rizza, 45 anni, di Noto. L'uomo è stato rintracciato nel centro storico, seduto davanti la porta di un’abitazione disabitata, intento a bere alcolici.

A seguito delle reiterate violazioni, il gip ha disposto l’aggravamento della misura emettendo l’ordinanza di custodia in carcere.