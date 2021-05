Siracusa, Unicredit banca partner della Fondazione Inda

L’attività della Stagione 2021 dell'Inda si arricchisce del sostegno di UniCredit, che diventa la banca partner della Fondazione e il principale sponsor della mostra interattiva di foto d’epoca, per ricordare il centenario della ripresa delle rappresentazioni classiche, dopo sette anni di interruzione dovuti alla Grande Guerra e all’epidemia di febbre spagnola.

Grazie al sostegno di UniCredit, sarà possibile incrementare la dotazione tecnologica dell'Inda e valorizzare il patrimonio storico dell’Istituto nazionale del dramma antico.

Intanto da oggi è aperta la biglietteria per le rappresentazioni classiche in programma al Teatro Greco di Siracusa dal 3 luglio al 21 agosto: Coefore Eumenidi di Eschilo con la regia di Davide Livermore, Baccanti di Euripide diretta da Carlus Padrissa, e Le Nuvole di Aristofane, per la regia di Antonio Calenda.