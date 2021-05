Siracusa, positiva al covid viola la quarantena: va dalla madre, dal medico e alloggia in una casa vacanze. Denunciata

Viola ripetutamente la quarantena cui era sottoposta, visto che era positiva al covid, e senza alcun problema esce di casa.

Scoperta dai Carabinieri, una 42enne siracusana, è stata denunciata per false attestazioni o dichiarazioni rese e per la diffusione di una malattia infettiva.

I militari dell'Arma hanno scoperto che la donna era andata a trovare la madre, a fare una visita medica ed aveva addirittura preso alloggio in una casa vacanze. Ogni volta che si rendeva necessario compilare le autocertificazioni (per la visita medica o per la registrazione nella casa vacanze) la donna aveva fornito false dichiarazioni sulle proprie generalità, sperando di eludere i controlli.

Una contromisura che non è servita a nulla, visto che è balzata agli occhi degli investigatori l'incongruenza tra le date di nascita dichiarate nelle varie certificazioni.

Per tutte le persone venute, loro malgrado, a contatto con la donna, è stato emesso provvedimento di quarantena: si tratta di familiari, personale medico e della struttura alberghiera dove la 42enne ha alloggiato; nei prossimi giorni saranno sottoposti a tampone per verificare se siano stati contagiati.