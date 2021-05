Augusta, 3 aggressioni in 6 giorni ai danni di agenti penitenziari

E' emergenza sicurezza per gli agenti penitenziari in servizio nella casa di reclusione di Augusta dopo l'ennesima aggressione, la terza in 6 giorni.

A denunciarlo sono i segretari provinciali di categoria di Cisl, Scarso, Cnpp, Di Carlo, Cgil, Argentino e Sippe/Sinappe, Bongiovanni: "Dopo le aggressioni del 27 e 30 aprile scorsi - scrivono in una nota - si registra un nuovo grave episodio di violenza nei confronti di un agente. A pagarne le spese è un assistente capo che, ieri mattina, verso le 11.30 è intervenuto per sedare una colluttazione tra due detenuti e che nel tentativo di ripristinare l’ordine è stato a sua volta aggredito ed è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale Muscatello di Augusta con una prognosi di 6 giorni. È necessario - concludono gli esponenti sindacali - un urgente cambio dei vertici. Chiediamo ancora una volta al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di intervenire con urgenza".