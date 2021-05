Siracusa, "invasione" pacifica della Pillirina: "Riserva subito"

E' ripresa ufficialmente oggi la mobilitazione per chiedere l'istituzione definitiva della Riserva Naturale Terrestre alla Pillirina.

In tanti hanno risposto all'appello lanciato dall'associazione ambientalista Sos Siracusa, che, così facendo, riprende la mobilitazione di 10 anni fa: telo da mare sotto braccio, per sdraiarsi e ammirare la natura circostante, una passeggiata e a mezzogiorno in punto, è esploso un applauso che ha unito quanti si trovavano nei vari punti lungo la costa.

"Un gesto semplice - viene spiegato - per dimostrare quanto sia forte il nostro legame con la Pillirina, quanto rappresenti per tutti noi un 'Bene Comune', da proteggere, tutelare e difendere a tutti i costi".