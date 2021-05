Canicattini Bagni inizia maggio con l'etichetta "Covid free"

Zero contagi a Canicattini Bagni con l’arrivo di maggioe il Comune collinare rientra tra le comunità “Covid Free”.

L’ultimo positivo è guarito e tutta la città ha potuto tirare un sospiro di sollievo e di soddisfazione. Due mesi fa analogo traguardo.

"Questo non significa 'liberi tutti' né tantomeno libertà di abbassare la guardia" - sottolineano il sindaco Marilena Miceli, l’assessore alla Sanità, Mariangela Scirpo che lanciano l'appello alla vaccinazione: "Come Amministrazione comunale - riferiscono - abbiamo messo a disposizione dei cittadini un apposito ufficio per assistere i cittadini nelle prenotazioni. L’invito che rivolgiamo a tutti è di vaccinarsi seguendo le indicazioni delle strutture sanitarie, magari consultando il proprio medico di base, e di aiutare le fasce più fragili, anziani e affetti da patologie, a farlo. Nel nostro Comune le vaccinazioni vengono somministrate tutti i giovedì, nei locali della Guardia Medica di via Umberto".