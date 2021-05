Superbonus 110%, in provincia di Siracusa già spesi 5,5 milioni di euro

Sono 82, sin qui, in provincia di Siracusa, le pratiche tecniche riguardanti il Superbonus 110%.

Ne dà notizia il deputato nazionale del M5S, Filippo Scerra che ieri ha partecipato all’incontro pubblico che ha visto, tra gli altri, la partecipazione della viceministro alle Economie e Finanze Laura Castelli: "Ammontano ad un valore di 9,8 milioni euro - aggiunge - di cui 5,5 milioni di euro già spesi e rendicontati, con una prevalenza degli edifici unifamiliari, mentre evidentemente risultano essere più lunghi i tempi necessari per la partenza dei cantieri nei condomini.

Sono dati più che incoraggianti - commenta ancora Scerra - Siamo sicuri che il superbonus possa essere un volano per il settore edile, ma che soprattutto sia uno strumento che crei ulteriore valore economico in tutto il Paese. Proprio per questo ci stiamo battendo - conclude - affinché la cessione del credito d'imposta possa essere prolungata fino al 2023 e siamo felici che il Governo abbia recepito la nostra

proposta".