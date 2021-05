Siracusa, Festa del Patrocinio di Santa Lucia: si ricorda il miracolo di 375 anni fa

Ancora una volta così, come è stato l'anno scorso e il 13 dicembre in occasione della festa vera e propria, i siracusani non potranno stringersi a Santa Lucia. Il covid è ancora presente e l'esigenza di evitare assembramenti e occasioni di diffusione del contagio impongono regole di prevenzione importanti. Pertanto anche per la Festa del patrocinio di Santa Lucia, non ci sarà nessuna processione, non ci saranno fuochi, ma solo la possibilità in questi giorni di rendere omaggio al simulacro della Santa Patrona con ingressi contingentati in cattedrale e nel rispetto del distanziamento.

La chiesa siracusana ha quindi dedicato la festa, che ricorda il miracolo del 1646 che salvò i siracusani dalla carestia, al tema "Santa Lucia, prega per noi".

Oggi il giorno clou: alle 10,30 la solenne concelebrazione eucaristica con il pontificale di mons. Cesare Di Pietro, vescovo ausiliare di Messina. Alle 12 la recita del Regina Coeli e il lancio di una colomba dal sagrato della Cattedrale.