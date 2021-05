Augusta, Ocean Viking: circa 60 positivi al covid tra i 236 migranti

Sarabbero circa 60 i migranti risultati positivi al covid con il tampone rapido sui 236 arrivati oggi al porto di Augusta a bordo della nave Ocean Viking della Ong europea Sos Mediterranee. Gli stranieri erano stati salvati da due gommoni in difficoltà martedì 27 scorso mentre si trovavano al largo della Libia. Tra i 236 migranti molti minori, 114 dei quali non accompagnati.

Adesso si eseguono i tamponi molecolari, dopo di che si provvederà al trasferimento degli adulti e dei minori con famiglia sulla nave quarantena, mentre i minori non accompagnati saranno condotti in centri di accoglienza.