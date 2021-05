Siracusa, riqualificare l'area intorno a Casina Cuti: la proposta di Zappulla (Res)

Riqualificazione l'area verde attorno all'ex Casina Cuti, per dar vita ad un polmone verde nel cuore di Siracusa.

La proposta arrica da Marco Zappulla, coordinatore del Movimento Res.

"Due terzi il terreno - spiega Zappulla - risulta abbandonato, ormai ricettacolo di rifiuti, animali randagi e palmizi spontanei delimitato da una barriera metallica che sembra cadere a pezzi. Mi recherò nei prossimi giorni, con dei tecnici qualificati, a verificare la situazione, per elaborare in tempi celerissimi una proposta. La nostra idea - illustra - è quella di preservare i ritrovamenti archeologici che sono all’origine dell’abbandono, ma al tempo stesso ipotizzare un cronoprogramma per giungere alla realizzazione di un’oasi di serenità. Elaborato il progetto, nel pieno rispetto di tutte le norme - conclude - toccherà poi a Comune e Sovrintendenza trovare i giusti canali di intesa per recuperare l’area".