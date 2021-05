Vaccinazioni, ieri in provincia di Siracusa somministrate 2.382 dosi

Siracusa 2.382 i vaccini somministrati ieri nelle strutturali vaccinali della provincia di Siracusa.

Un dato che mette il territorio aretuseo al sesto posto in Sicilia.

In testa Palermo con 10.631 dosi, pari al 31 per cento di tutte quelle effettuare nell’Isola, a seguire Catania con 6.075, Messina 4.507, Agrigento 3.224, Trapani 2.859, Siracusa 2.382, Ragusa 2.197, Caltanissetta 1.454 ed Enna 1.174.

Numeri che complessivamente hanno fatto segnare il record di vaccinazioni registrato ieri in Sicilia: 34.503 dosi, ben oltre il target giornaliero di 28 mila dosi, assegnato dalla Struttura commissariale per l'emergenza Covid nell’ambito del Piano nazionale.