Siracusa, Josè Sudano nuovo segretario provinciale della Funzione pubblica della Cgil

Josè Sudano è il nuovo segretario generale della Filcams Cgil di Siracusa.

Sudano ha iniziato a lavorare nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nel 1997 e nel 2001 è stato eletto nella Rsu.

Dal 2010 ha svolto l’incarico di formatore per la Funzione Pubblica CGIL Nazionale.

Dal 2012 ha svolto l’incarico di Coordinatore Regionale Funzione Pubblica Cgil dei Vigili del Fuoco Sicilia e di componente nel Coordinamento Nazionale ed Esecutivo Nazionale della Funzione Pubblica Vigili del Fuoco.

Dal 2018 ha svolto l’incarico di rappresentante nella Federazione europea dei Sindacati dei Servizi Pubblici che rappresenta 8 milioni di lavoratori, per il comparto dei Vigili del Fuoco e fa parte sia della Confederazione europea dei Sindacati, che della Federazione mondiale dei sindacati dedicati ai servizi pubblici.

Jose Sudano succede a Franco Nardi, che ha ricoperto questo ruolo per 8 anni e che ora è componente della segreteria della Cgil provinciale.