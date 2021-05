Siracusa, operazione "Posto fisso": encomi ai Carabinieri della stazione di Ortigia

Encomi concessi dal Comandante della Legione Carabinieri Sicilia ai militari che hanno partecipato all’operazione antidroga “Posto fisso”, che a giugno 2020 portò all’arresto di 8 persone per traffico e cessione di sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina e marijuana.

L’indagine ha svelato l’esistenza di una vera e propria “piazza di spaccio” tra via Alagona e Vicolo dell’Ulivo, in Ortigia, documentando come l' attività illecita fosse pressoché continua, dalle 11 del mattino alle 4 del giorno successivo, con guadagni da impiego “a tempo indeterminato”. Già a marzo del 2021, 7 degli arrestati sono stati condannati ed oggi si trovano in carcere o ai domiciliari.

Il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Generale di Brigata Rosario Castello, ha voluto premiare l’operato e l’impegno dei militari della Stazione di Ortigia con un encomio personale a ciascun Carabiniere che ha partecipato alle indagini.