Melilli, il sindaco Carta: "Sospeso il pellegrinaggio per San Sebastiano"

Sospeso al pellegrinaggio per San Sebastiano": il sindaco di Melilli si rivolge ai colleghi degli altri Comuni della provincia affinché facciano desistere i loro cittadini dall'intraprendere il tradizionale pellegrinaggio in onore del Patrono melillese.

"Tutto ciò - scrive - nel rispetto dell’istituita zona arancione a livello regionale che non consente gli spostamenti tra Comuni se non per comprovate esigenze. Una scelta - aggiunge il sindaco Carta - che prendo a malincuore perché so bene quanto sia importante e sentita la festa di San Sebastiano, ma a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19, non sarà possibile organizzare i tradizionali festeggiamenti per le vie della nostra città. Sarà comunque un momento di grande spiritualità e di fratellanza - conclude - che sarà d’aiuto a tutti i fedeli per superare meglio questi tempi difficili che ci vedono fragili e smarriti a causa del virus”.