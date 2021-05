Priolo, sanificazione di scuole e municipio tutti i fine settimana

Sanificazione delle scuole e del municipio di priolo ogni fine settimana a partire da oggi.

Gli interventi saranno effettuati dagli operai della PrioloinHouse, grazie all’acquisto di un macchinario all’avanguardia.

“Un’azione - ha commentato il vice sindaco, Maria Grazia Pulvirenti - volta a contenere il diffondersi del virus negli ambienti scolastici e nei luoghi maggiormente frequentati dalla cittadinanza, come il municipio”.

“Colgo l’occasione - ha affermato il sindaco Pippo Gianni - per ricordare ai miei concittadini che ognuno di noi deve impegnarsi responsabilmente, rispettando le limitazioni vigenti, per scongiurare un aumento dei contagi. Stiamo vivendo ancora una fase delicata e dobbiamo improntare le nostre azioni alla massima prudenza, per il bene della nostra comunità”.