Avola, lite in strada tra 2 uomini: entrambi denunciati

Violenta lite in strada ad Avola ieri a mezzogiorno tra un 19enne e un 35enne, entrambi denunciati dalla Polizia.

Il litigio si è verificatio in via Locatelli.

Secondo la ricostruzione degli agenti del commisssariato, il 19enne avrebbe preteso un credito di pochi euro dall'altro e per questa ragione sarebbe scoppiata la lite durante la quale il più giovane avrebbe più volte colpito alle testa l'altro con un'asta in ferro.

Da qui la denuncia per il 19enne per detenzione di oggetti atti ad offendere e per lesioni personali aggravate e il 35enne per lesioni personali.