Augusta, lesioni alla moglie: denunciato 44enne di Melilli

Una violenta lite con la moglie, dalla quale si sta separando, è costata la denuncia per lesioni personali ad un 44enne di Melilli.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, che ha avvito le indagini dopo la segnalazione del medico di turno, in servizio in ospedale, l'uomo, al cumine di un litigio con la moglie, sua coetanea, l'avrebbe strattonata, facendola cadere a terra: Da qui una frattura composta dell’osso nasale ed un trauma cranio-facciale, con 30 giorni di prognosi.