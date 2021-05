Primo maggio in zona arancione in Sicilia: ecco cosa si può fare oggi

Primo maggio di restrizioni in Sicilia che sarà in zona arancione non solo questo weekend, ma anche la prossima settimana.

Niente scampagnate di gruppo e gite fuori porta. Per la festa del lavoro, dunque, spostamenti consentiti solo all'interno del proprio Comune; varcare i confini del proprio territorio di residenza è permesso solo per motivi di lavoro, salute o necessità.

Sarà possibile far visita ad amici e parenti, una volta al giorno massimo 4 persone oltre ai minori conviventi.

per bar e ristoranti valgono le regole sin qui in vigore: vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno, consentito l'asporto e la consegna a domicilio.

Vale sempre, e questo per tutte le fasce di colore, il coprifioco alle 22.

Servizi di controllo del territorio saranno rafforzati ovunque.