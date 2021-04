Coronavirus, 51 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 861 e l'Isola rimane arancione

Oggi sono 51 i nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia sono 861 con 1.172 ricoverati con sintomi e 165 in terapia intensiva e 19 decessi.

In totale gli attuali positivi nell'Isola sono 24.896 di cui 23.559 in isolamento domiciliare.

Questi i dati del bollettino del ministero della salute.

I nuovi casi sono così distribuiti tra le 9 province siciliane: Catania 215, Palermo 306, Agrigento 75, Ragusa 1, Caltanissetta 24, Messina 113, Siracusa 51, Trapani 50 ed Enna 26.

Intanto la Sicilia per la prossima settimana resterà in zona arancione. E’ quanto emerge dai dati e delle indicazioni della cabina di regia del ministero della Sanità. In base a questi il ministro Roberto Speranza firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 3 maggio