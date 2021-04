Siracusa, rifunzionalizzazione ex Albergo scuola: i sindacati chiedono l'impiego di operai locali

Impiego di manodopera locale e rispetto delle norme fiscali e di sicurezza sul lavoro.

Queste le richieste che i sindacati degli edili, Feleal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, hanno avanzato al consorzio Medil, aggiudicatario dell'appalto per la rifunzionalizzazione dell'ex Albergo scuola, durante l'incontro con i vertici dell'Iacp di Siracusa, la presidente Mariaelisa Mancarella, il direttore Cannarella e l'ing. Carmelo Uccello.

La presidente Mancarella ha preso l’impegno di convocare un tavolo di confronto tra impresa aggiudicatrice e parti sociali, già nei prossimi giorni.

"La richiesta dei sindacati di preferire, lavoratori locali, è di assoluto buon senso - ha detto Mancarella - la ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'ex Albergo Scuola è uno dei più grossi appalti pubblici in provincia di Siracusa e sarebbe un peccato mancare la prospettiva di un incremento occupazionale locale".

L’importo dei lavori a base d’asta è di 8.734.688,57 euro. Ad aggiudicarsi l’appalto la R.T.I. Consorzio stabile Medil S.C.P.A., che come capogruppo mandataria ha firmato un contratto per l’importo finale di 7.040.503,07 euro. Le imprese esecutrici sono la Euroinfrastrutture SRL, la Cospin SRL, la Mammana Michelangelo.