Augusta, operazione “30 days at sea 3.0”: sequestrate 11mila tonnellate di rifiuti metallici

Dal 1° marzo al 31 marzo 2021, sotto il coordinamento nazionale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell’Interno, si è svolta l’operazione globale ambientale denominata “30 days at sea 3.0”.

L’operazione, pianificata a livello internazionale dall’Interpol, ha visto la partecipazione di 67 Paesi in tutto il mondo, coinvolgendo - per l’Italia - anche tutti i comandi territoriali del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.

Tra gli accertamenti più rilevanti il traffico illegale di rifiuti emerso nel porto Agusta che ha portato al sequestro dal parte della Guardia Costiera di circa 11 mila tonnellate di rifiuti metallici destinati alla Turchia.