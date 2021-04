Siracusa, incontro tra il presidente Bivona e il presidente dell'Adsp Chiovetti

"La sfida imperdibile dei fondi del Recovery Plan riguarda il Porto di Augusta, per il quale serve un impegno collettivo affinchè diventi Porto Hub della Sicilia, in particolare per la realizzazione del deposito di Gnl che rappresenta un passo significativo verso la transizione energetica voluta dall’Europa e che potrà rappresentare un volano economico fondamentale per lo sviluppo delle attività portuali nel mediterraneo all’interno del corridoio scandinavo".

Su questo hanno convenuto il presidente di Confindustria Diego Bivona e il Presidente dell’Adsp Chiovelli nel corso di un incontro nei giorni scorsi.

Altrettanto rilevante, secondo Bivona, sarà “l’attuazione degli investimenti nelle aree retrostanti al Porto e ricadenti tra le Zes, dove “occorrerà saper intercettare investimenti privati che possano far crescere il territorio e ridare fiato all’economia e al lavoro”.

Chiovelli ha auspicato “l’estensione dell’Adsp della Sicilia Orientale includendo anche il porto di Pozzallo” e di essere d’accordo per il “potenziamento del retro-porto di Augusta con investimenti infrastrutturali per i collegamenti ferro-gomma.

Bivona e Chiovelli hanno anche parlato della bonifica della rada di Augusta, ritenuta da entrambi “importante” e che secondo Bivona “va realizzata tenendo conto delle attività portuali in essere”.

All’incontro erano presenti anche il vice presidente delegato all’economia del mare, trasporti e logistica, Domenico Tringali e il direttore di Confindustria Siracusa, Carmelo Di Noto. Il presidente dell’Adsp della Sicilia orientale era accompagnato dal Segretario Generale, Attilio Montalto.