Augusta, 2 distributori d’acqua microfiltrata donati dal Rotary Club a 2 scuole

Due colonnine distributori d’acqua microfiltrata e refrigerata, con collegamento alla rete idrica, donate dal Rotary Club di Augusta a due scuole nell'ambito del progetto "Acqua free Plastic free”, svolto in collaborazione con i club di Sciacca e Pachino, e con il sostegno del Distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta.

Da ieri gli alunni e il personale, dei plessi centrali dell'Istituto comprensivo "Principe di Napoli”, diretto da Agata Sortino, e dell'Istituto comprensivo "Salvatore Todaro”, diretto da Rita Spada, possono beneficiare di acqua da bere gratuita, microfiltrata, nel rispetto dell’ambiente.

“Abbiamo inteso così sensibilizzare le nuove generazioni verso il minore uso della plastica, anche in relazione ai piccoli gesti quotidiani che possiamo compiere, dando un contributo importante per raggiungere grandi risultati per la salvaguardia dell'ecosistema”- ha detto Ernesto Cannella, presidente del Rotary club Augusta.