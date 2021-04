Ferla e Buccheri tornano in zona arancione da domani 1 maggio

Da domani, 1 maggio, Ferla e Buccheri tornano in zona arancione. E' stata revocata la zona rossa.

Fino a domenica 2 maggio permane in vigore il divieto di sostare negli spazi pubblici e la chiusura di ville, parchi e impianti sportivi comunali,

Le scuole di ogni ordine e grado ripartiranno con le lezioni in presenza da lunedì 3 maggio.

Da sindaco Giansiracusa l'invito alla popolazione a non abbassare la guardia e a mantenere comportamenti responsabili.

Il sindaco di Buccheri, Caiazzo scrive: "Dal 3 maggio non rinnoverò l’Ordinanza Sindacale che poneva certi divieti, ma da adesso non ci saranno più sconti per chi violerà le regole; ogni violazione sarà sanzionata senza ulteriori preavvisi. Spero e confido nel buon senso di tutti".