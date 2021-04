Siracusa, Verde pubblico : rimodulato il lotto sud, inserite 32 nuove aree

Rimodulato il capitolato del verde pubblico del lotto sud a Siracusa.

A darne notizia l'assessore al ramo, Carlo Gradenigo: "Dopo oltre cinque mesi di lavoro - scrive in una nota - oggi grazie ad un'attenta e condivisa rimodulazione potata avanti dall'ufficio e dalla ditta titolare dell'appalto per la gestione del verde del lotto sud della città, circa 32 aree fuori capitolato, rientrano di diritto nella manutenzione ordinaria del verde pubblico. Una operazione - aggiunge Gradenigo - che trasformerà in ordinarie e costanti, quelle lavorazioni fino ad oggi straordinarie, garantendo il mantenimento delle tante aree da Ortigia a Cassibile, passando per Isola, Ognina e Fontane Bianche, fino a ieri escluse dal capitolato.

Il tutto - precisa l'assessore - mantenendo inalterato il canone. E' un primo passo - conclude - al quale seguirà a breve anche la definitiva rimodulazione del lotto area nord".

Queste le nuove aree inserite nel capitolato del lotto sud:

• via Agatocle, aiuole prima e dopo il ponticello

• aiuole fra via Unità d'Italia e via Dionisio il grande

• via Unità d'Italia angolo via Politi Laudien

• via Unità d'Italia aiuola su strada

• via Maria Politi Laudien (cabina )

• piazza Graziella -area a verde con 2 ulivi e 1 banano

• piazza San Giuseppe - aiuola con alberature

• via Capodieci - via San Martino - piazzetta con palme

• via San Metodio - aiuola con alberature

• viale Giuseppe Agnello - 6 ficus e 3 yukka

• piazza Adda - doggy park

• piazza Marconi - aiola con 2 palme e 3 piante

• viale Teracati - sul marciapiede 2 carrubbi ed 1 pino

• viale Paolo Orsi - aiuola spartitraffico

• viale Paolo Orsi - palme fra il civico 7 e 51

• Ognina - porticciolo

• Fontane Bianche - parcheggio via taormina

• slargo Gulino - Cassibile

• slargo Sigona - Cassibile

• via mons. Baranzini (2 palme in formella)

• via dei Mergulensi ( scavi archeologici )

• via XX Settembre "porta urbica"

• via Unità d'Italia ( altezza incrocio sbarcadero)

• aiuola curva fra viale Scala Greca e viale Teracati

• rotatoria - largo dei Cappuccini

• aiuola spartitraffico fra via Piave e porto piccolo

• aiuola fra via Nazionale e via Martino d'Aragona

• via dei Cigni - via lido Sacramento rotatoria

• via Lido Sacramento incrocio s.p. 104

• rotatoria Poidimani ( Madonnina isola)

• via Faro Massolivieri - aiuola con cipressi

• aiuola incrocio tra via Faro massolivieri e via Isola