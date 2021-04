Siracusa, vertenza Util Service: riesplode la protesta dei lavoratori

Rieplode la protesta dei lavoratori e delle lavoratrici Util Service da oggi senza alcun affidamento di servizi da parte dell'amministrazione comunale dopo lo spacchettamento dell'appalto di supporto.

Insieme a loro i tre segretari di categoria, Filcams Cgil, Fisascat Cgil e Uiltucs, Alessandro Vasquez, Teresa Pintacorona ed Anna Floridia: “Da Maggio 2020 - riferisco i sindacalisti - i lavoratori Util service vivono una condizione di disagio occupazionale e reddituale senza nessuna prospettiva. Al momento infatti non esiste nessuna gara per quanto riguarda i lavoratori della manutenzione, delle affissioni, del montaggio palchi e delle navette. Questi ultimi non possono pagare a vita lo scoppio della pandemia e la mancata ripresa della stagione turistica, anzi pensiamo che bisogna avere il coraggio di guardare oltre e provare a prospettare certezze a queste famiglie. Servono le clausole sociali in tutte le gare.”

I tre segretari annunciano lo sciopero ad oltranza fino a quando non riusciranno ad ottenere le garanzie rivendicate.