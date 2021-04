Priolo, trasportavano cocaina nei sacchi di cemento: arrestati 3 muratori di Sortino

Tre muratori di Sortino, tutti insenurati, di 38, 35 e 37 anni, arrestati dai Carabinieri di priolo per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I 3, fermati in orario serale ad un posto di controllo, non hanno saputo fornire giustificazioni credibili al fatto che stessero circolando al di fuori dal Comune di residenza se non che lavoravano in un cantiere edile della zona. I militari dell'Arma hanno pertanto deciso di perquisizione il mezzo sul quale viaggiavano: all'interno non c'era alcun attrezzo da cantiere ma solo un sacco di cemento, che risultava essere stato aperto e poi nuovamente sigillato con della colla. Il sacco è stato aperto e al suo interno, nascosto tra la polvere di cemento, i Carabinieri hanno rinvenuto un involucro contenente 30 grammi circa di cocaina purissima.

Per i 3 è scattato l'arresto ai domiciliari oltre che la sanzione per violazione della normativa anti covid.