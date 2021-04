Siracusa, Democrazia partecipata: pubblicato il terzo bando

Il terzo avviso pubblico di Democrazia partecipata è stato pubblicato sul sito del Comune di Siracusa. Gli ambiti tematici stabiliti per il 2021 dall'amministrazione comunale sono ecologia, ambiente, decoro urbano e sanità; opere pubbliche e rigenerazione urbana; politiche economiche e sviluppo del territorio; politiche giovanili, scolastiche, sociali e pari opportunità; politiche culturali, sportive e promozione turistica; cura dei beni comuni; viabilità, mobilità e innovazione tecnologica.

Il bando invita i cittadini residenti a Siracusa, a partire dai 16 anni di età, a presentare “proposte e idee progetto di interesse generale”. La somma a disposizione è di 50 mila euro stabilita, con legge, nella misura del 2 per cento dei proventi assegnati al Comune frutto della riscossione dell'Irpef regionale.

Gli interessati possono presentare le istanze fino alle 12 del 31 maggio, utilizzando un'apposita scheda che dovrà contenere le informazioni previste dal bando. Ciascuna proposta potrà essere finanziata fino a un massimo del 30 per cento della somma disponibile, dunque fino a 15 mila euro. La scelta avverrà attraverso voto popolare.