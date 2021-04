Cassibile, inaugurazione villaggio per lavoratori stagionali: la Cgil allontanata. Alosi"Vergogna"

"Indignazione per l'aggressione subita questa mattina all'inaugurazione del villaggio destinato ai migranti di Cassibile".

Ad esprimerla è il segretario generale della Cgil di Siracusa, Roberto Alosi che riferisce che l'episodio di oggi è già all'attenzione della Cgil nazionale: "L'allontanamento forzato della Cgil, presente pacificamente all'inaugurazione al solo scopo di testimoniare e partecipare all'importante obiettivo raggiunto e aggredita violentemente da chi si riteneva istituzionalmente legittimato ad esserci - dichiara Alosi - costituisce un elemento di tensione sociale gravissimo che non può non interrogare la responsabilità delle massime istituzioni peraltro presenti all'inaugurazione. La Cgil - conlcude - con tutte le sue articolazioni categoriali e confederali, è stata fra i promotori del percorso di realizzazione del Villaggio attraverso un impegno costante negli anni in termini di collaborazione, costruzione di percorsi e solidarietà piena e concreta nei confronti dei lavoratori immigrati".

Sull'accaduto intervengono Pippo Zappulla e Antonino Landro segretario regionale e provinciale di Art1: "Un fatto di gravità inaudita che offende l’intera comunità democratica e antifascista siracusana. Le Istituzioni che hanno organizzato l’evento hanno adesso il compito di spiegare come e perché è successo.

Incomprensibilmente - aggiungono - non si invitano le associazioni, i gruppi di volontariato e le organizzazioni sindacali all’inaugurazione e inoltre gli si impedisce di dimostrare pacificamente il compiacimento per l’importante risultato raggiunto.

Data la gravità della vicenda - concludono Zappulla e Landro - chiederemo, nelle prossime ore, al nostro gruppo parlamentare di interrogare il Ministro Lamorgese per capire cosa è realmente successo e fare piena luce su fatti davvero inquietanti".