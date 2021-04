Siracusa, vaccini: dall'1 maggio in consegna 11.600 dosi

Sono 11.600 le dosi di vaccini anti covid che saranno in consegna a Siracusa a partire dall'1 maggio da Sda, il corriere espresso di Poste Italiane.

In totale nei centri siciliani ne saranno consegnati 185.800, oltre il 10%, delle prossime forniture.

I prossimi vaccini in arrivo sull'Isola saranno 152.200 di AstraZeneca, 20.700 Moderna e 12.900 Janssen di Johnson & Johnson.

Oltre alli 11.600 assegnati a Siracusa, 51.100 andranno a Palermo, 26.100 a Milazzo, 8.200 a Enna, 13.400 a Erice, 41.500 a Giarre, 9.900 a Ragusa, 14.100 ad Agrigento e 9.900 a Caltanissetta.