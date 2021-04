Cassibile, liquami vicino al villaggio migranti: accuse verso l'Amministrazione comunale

La zona circostante il villaggio destinato all'accoglienza dei migranti impegnati nei raccolti agricoli invasa da sversamenti di liquami fognari . La denuncia arriva da Vincenzo Vinciullo e Giuseppe Culotti i quali affermano altresì di aver richiamato, nei giorni scorsi, l'attenzione dell'amministrazione comunale su come il villaggio fosse stato realizzato in tempi rapidi, contrariamente a quanto accade per altre questioni, imortanti per i residenti. "Avevamo richiamato l’Amministrazione comunale di Siracusa sul fatto che le opere destinate alla comunità di Cassibile, cioè illuminazione, sistemi di videosorveglianza, asfalto delle strade, collettori fognari, non solo non sono stati ancora realizzati - affermano Vinciullo e Culotti - ma offrono uno spettacolo sicuramente non degno di una comunità che pretende di essere rispettata così come prevede la legge. Era necessario, almeno, insieme al villaggio, realizzare la fognatura, ma così non è stato. Oggi il presidente della Regione inaugurail villaggio per migranti ma nessuna opera destinata ai residenti, con una assoluta disparità di trattamento a danno di chi paga le tasse e che questa Amministrazione non degna nemmeno di uno sguardo, non riuscendo nemmeno ad impegnare e spendere le risorse stanziate dal Parlamento siciliano".