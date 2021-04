Floridia, incontro webinar tra l'istituto Volta e i carabinieri. Focus sui mali di internet e dei social

Ripresi gli incontri sulla legalità nelle scuole promossi dll'Arma dei carabinieri. Dopo il periodo di sospensione dovuto alla chiusura degli istituti scolastici per il contrasto alla pandemia, sono ripartite le conferenze, ma con la modalità webinar, per rispettare il distanziamento sociale. Così sabato mattina i carabinieri di Floridia hanno incontrato gli studenti dell’istituto comprensivo “Alessandro Volta”, puntando soprattutto sull’utilizzo consapevole della rete e dei social network, nonché del cyberbullismo. Gli studenti hanno mostrato particolare sensibilità verso i temi trattati, ponendo una serie di domande per meglio conoscere l'argomento. I carabinieri, d’intesa con gli istituti scolastici della provincia, daranno seguito ad analoghe iniziative fino al termine dell’anno scolastico.