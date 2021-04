Siracusa, controlli anticovid in tutta la provincia. Scattate varie denunce e sanzioni

Servizio straordinario di controllo del territorio anticovid da parte dei carabinieri. Numerose le pattuglie impegnate, che hanno controllato un totale di 143 persone e 119 veicoli, elevando sanzioni nei confronti di 10 guidatori sorpresi a circolare fuori dal comune di residenza o durante gli orari del coprifuoco, per un totale di circa 5.000 euro. Tre persone sono state anche segnalate alla Prefettura perché assuntori di sostanze stupefacenti, essendo state trovate in possesso di circa 6 grammi di cocaina e hashish suddivisi in dosi. Nel corso del servizio sono state denunciate anche 7 persone con diverse accuse: un 35enne e un 48enne, entrambi già noti alla giustizia, per furto aggravato in un supermercato (la coppia di ladri ha cercato di allontanarsi dall'esercizio commerciale dopo aver rubato merce varia, ma ha trovto ad attenderla i carabinieri, avvusati dalla vigilanza del supermercato). Denuncia anche per una 27enne, la cui abitazione era allacciata abusivamente alla rete elettrica pubblica; deferimento altresì èer un 30enne con precedenti per vari reati, sorpreso in strada con un coltello a serramanico, che è stato. E ancora denunce per un 18enne di Noto, per ricettazione in quanto torvato in possesso di due cellulari rubati e poi restituiti ai legittimi proprietari; un 37enne siracusano per evasione dagli arresti docimiciliari.