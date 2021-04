Carlentini, in quarantena 2 classi del Pirandello intanto da oggi il Comune torna in zona arancione

Saranno in quarantena con sorveglienza sanitaria fino al 9 maggio gli alunni di due classi della Primaria dell'istituto comprensivo "Pirandello" di Carlentini. Lo ha disposto il medico del gruppo covid del distretto di Lentini.

Ha fatto seguito il provvedimento della dirigente scolastica, Fabrizia Ferrante, che ha attivato per le due classi la didattica a distanza.

Proseguono, invece, regolarmente le lezioni delle altre classi, salvo ulteriori disposizioni dell'autorità sanitaria.

Intanto oggi il Comune di Carlentini, dopo 12 giorni in zona rossa, torna in zona arancione.

"L'uscita dalla zona rossa, però, non significa 'liberi tutti' - tiene a precisare il sindaco Giuseppe Stefio - Continuiamo ad adottare comportamenti responsabili e di cautela, nel rispetto, anche, di quelle attività produttive che a causa dei nostri comportamenti e della dichiarazione della zona rossa hanno subito un pesantissimo danno economico".