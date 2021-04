Nuovo ospedale di Siracusa, ok del Ministero della Salute al finanziamento

Da Roma arriva il via libera al finanziamento per la realizzazione dell’ospedale di Siracusa, previsto nella programmazione del governo regionale. Il Nucleo investimenti del ministero della Salute, al termine di una lunga istruttoria ha infatti approvato definitivamente il finanziamento di 200 milioni di euro per la nuova infrastruttura sanitaria.

Il progetto definitivo sarà pronto entro l’anno e potrà così essere bandita la gara di esecuzione. Il prossimo passaggio formale sarà il parere del Ministero dell’Economia e, quindi, la firma dell’Accordo di programma integrativo.