Covid, confermata la zona rossa per Lentini: scambiati i dati di incidenza con quelli di Carlentini

E' stato un pomeriggio di "passione" per Lentini fatto di comunicazioni tra l'Asp e il sindaco Bosco sui dati di incidenza dei positivi della settimana che va dal 21 al 27 aprile.

Se ieri il Comune si avviava alla riconferma della zona rossa con un tasso di incidenza di 303 su 100.000 abitanti, nel primo pomeriggio di oggi si palesava un errore nel conteggio che metteva il Comune della zona nord della provincia di Siracusa fuori, a partire da domani, dalla fascia di colore di massima restrizione. La reazione forte del sindaco Bosco, alla comunicazione, era immediata, tanto che il primo cittadino diceva chiaro e tondo di voler accertare ogni aspetto della vicenda.

Ma qui arriva il colpo di scena. l'errore arriva nel momento in cui il sindaco Bosco chiede di verificare i dati e gli vengono comunicati, in un momento di confusione, quelli che riguardano Carlentini, il cui tasso di incidenza è 153 ogni 100.000 abitanti, ben al di sotto della soglia che apre le porte della zona rossa. Quindi non un errore nel conteggio, ma uno scambio di dati, che riconferma per Lentini il tasso di incidenza già comunicato ieri con la relativa proroga della zona rossa, come si evince peraltro dal provvedimento di proroga fino al 5 maggio firmato dal presidente della Regione Musumeci.