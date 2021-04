Lentini, dati dell'incidenza errati: esplode l'ira del sindaco Bosco

I dati sull’incidenza settimanale, che stavano per rispedire Lentini in zona rossa, attraverso una proroga, erano errati.

A renderlo noto è il sindaco di Lentini, Saverio Bosco, che sui social esprime tutta la sua rabbia.

"I dati epidemiologici reali ricalcolati - scrive il primo cittadino - sono molto al di sotto della soglia con cui si entra in zona rossa e pertanto il Comune di Lentini da domani non sarà in zona rossa". Il provvedimento restrittivo cessa a mezzanotte la sua validità.

"Al netto delle valutazioni e delle verifiche che faremo nelle opportune sedi - intima - ho già avvertito il Prefetto, riteniamo che la superficialità con cui viene affrontato il tema sia assolutamente da condannare, non è più possibile esporre interi comparti economici delle nostre Città per mera ignoranza aritmetica dei singoli funzionari".